Містичне свято язичників: що таке Вальпургієва ніч та коли її відзначають

Ніч із 30 квітня на 1 травня вважається однією із наймістичніших у році. Історія про цю ніч тягнеться ще з часів язичництва.

Вальпургієва ніч – це містичне й водночас фольклорне свято, яке традиційно відзначається в ніч із 30 квітня на 1 травня в кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, Чехії, Швеції та Фінляндії. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також Одружився у Бердичеві й брехав, що артистократ: 5 маловідомих фактів про Оноре де Бальзака

Що це за ніч

За народними віруваннями, саме цієї ночі відьми нібито злітаються на шабаш на вершину гори Броккен у Гарці, де проводять магічні ритуали. Свято має язичницьке коріння і спочатку було пов’язане з обрядами зустрічі весни, очищення та захисту від злих духів.

Вогнища, які розпалюють під час святкування, слугують не лише символом весни, а й способом відлякати нечисту силу.

Назву ніч отримала на честь святої Вальпурґи – християнської монахині VIII століття, яка була канонізована 1 травня. Згодом цю дату почали пов’язувати з її іменем, а народні традиції переплелися з християнськими легендами, створивши унікальне свято на межі двох культурних світоглядів.

Сьогодні Вальпургієву ніч відзначають здебільшого як яскраве костюмоване дійство з музикою, танцями, ярмарками й театралізованими виставами, зберігаючи при цьому атмосферу загадковості та магії.

Нагадаємо, раніше розповідали про Михайла Косача, брата Лесі Українки, який був відомим науковцем і поетом під псевдонімом Михайло Обачний.