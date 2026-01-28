Майже пів століття це місто на Поліссі мало радянську назву, аж доки у 2016 році не повернуло собі справжню назву з 450-річною історією.

Йдеться про місто Кузнецовськ, яке зараз називається Варашем, пише "Главред". Місто з’явилося буквально серед боліт, а тепер стало символом науково-технічного розвитку регіону.

Звідки походить назва міста Вараш?

Перша згадка місцевості, де зараз височіють енергоблоки, датована ще 1577 році. Походження назви залишається невідомим, але у XVI – XVII століттях село в документах називалося Гварашем.

Одна з версій походить від давньої назви волхвів на Поліссі – варажб. Волхви, за переказами, могли впливати на сили природи, пророкувати майбутнє та зціляти хворих.

Народні перекази стверджують, що на території сучасного Вараша могло існувати угорське поселення. В угорській мові слово varos означає "сторожа", а варош – замок чи укріплене місто. Художник Андрій Пашко колись згадував, що на межі Вараша зі Старою Рафалівкою був маєток угорського правителя.



Собор у місті Вараш / Фото з інстаграму @shevmaxi

Чому місто називалося Кузнецовськом?

У 1973 році на околиці тихого села почали будувати Рівненську атомну електростанцію. Спочатку поселення називали просто "селищем енергетиків". Та вже у 1977 році вдала вирішила дати місту ім’я Кузнецовськ, на честь розвідника Миколи Кузнецова. Назва не мала жодного зв’язку з історією чи ландшафтом. Це був лише типовий продукт радянської топоніміки.

Кузнецов був радянським розвідником часів Другої світової війни. Він діяв під прикриттям на окупованих територіях України, видаючи себе за німецького офіцера. У радянській історіографії його прославляли як героя, приписуючи участь у ліквідації нацистських чиновників.

У СРСР постать Кузнецова стала елементом ідеології. Його іменем називали вулиці та встановлювали пам’ятники. В Україні Кузнецова сприймають як агента радянських спецслужб, діяльність якого не була пов’язана з українськими інтересами.

Коли відбулася зміна назви?

Після розпаду СРСР з’явилася потреба повернути місто історичне ім’я. У 2016 році під час хвилі декомунізації місто офіційно стало Варашем. У місті завжди було багато спеціалістів – освітян, енергетиків та інженерів. У Вараші швидко зводили житлові масиви, школи, дитячі садки. Популярність зараз мають екскурсії на РАЕС.

Також місто розвиває унікальний туристичний напрямок. У Вараші є "Забіг під градирнями", який збирає сотні учасників, що біжать біля гігантських веж, які випускають білу пару.

Яке ім'я носило місто організатора Голодомору?

Одне з міст в Дніпропетровській області раніше називалося Косіорове на честь організатора Голодомору Станіслава Косіора, пише "Телеграф". Тепер місто має назву Апостолове, яке відсилається до козацьких часів. Назва місту була повернута після падіння Косіора.

