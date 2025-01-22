Екологічний прорив: учені навчилися розкладати пластик ще до забруднення довкілля

Вчені з Техаського університету A&M розробили новий метод розкладання пластику ще до його потрапляння в навколишнє середовище. У ході дослідження науковці розщепили конденсаційні полімери на сполуки, придатні для використання як паливо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що відомо про новий метод розкладання пластику

Мікропластик (частки пластику розміром менш як 5 міліметрів) сприяє глобальному потеплінню, порушуючи харчові ланцюги та завдаючи шкоди навколишньому середовищу через токсичні хімічні речовини.

У рамках дослідження використовуються невеликі кількості розчинників, які виступають джерелами водню для руйнування особливого класу пластиків – конденсаційних полімерів.

Під час експериментів вченим вдалося розкласти ці полімери на речовини, придатні для використання як паливо. Для цього використовували органічні сполуки, відомі як рідкі органічні носії водню, для зберігання водню і використовуємо цей водень для розщеплення полімерів.

Вчені розробили новий метод переробки пластику / Фото Unsplash

Дослідники створили каталізатори, що дозволяють ефективно використовувати накопичений водень після руйнування полімерів. Зокрема, результати дослідження показують, як поверхні каталізаторів використовують водень, що залишився від цих органічних носіїв, для перетворення ПЕТ на п-ксилол – молекулу, яку можна використовувати для отримання пального або хімікатів. Вчені пропонують вирішення проблеми утилізації відходів на основі цих каталізаторів.

Ці органічні молекули транспортують водень із місця його вироблення туди, де він використовується для переробки відходів, особливо в міському середовищі, де ми збираємо багато таких відходів,

– зазначають вчені.

Метанол у цьому процесі відіграє важливу роль, оскільки допомагає розщеплювати ПЕТ на менші фрагменти та виступає джерелом водню для утворення п-ксилолу. Використання цього методу може значно змінити економічну модель та сприяти відмові від викопного палива.