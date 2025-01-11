Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує будівництво теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які працюватимуть на RDF-паливі (вторинному паливі, виготовленому зі сміття). Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника агентства Сергія Сухомлина.

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Перші кроки проєкту

Агентство вже розпочало відбір громад для реалізації ініціативи. Дві громади перебувають на фінальній стадії підготовки та працюють над створенням сміттєпереробних заводів. У таких громадах відходи, які неможливо переробити, будуть використовуватися для виробництва тепла через нові ТЕЦ. Це дозволить ефективно використовувати ресурси та забезпечити місцеві потреби в теплопостачанні.

Сергій Сухомлин провів зустріч із послом Фінляндії в Україні та фінськими експертами у сфері торгівлі й відновлення інфраструктури. Фінські партнери підтримали цю екологічну та інноваційну ініціативу, висловивши готовність сприяти її реалізації.

Переваги проєкту

Екологічність. Використання RDF-палива зменшує обсяги відходів на сміттєзвалищах.

Енергоефективність. ТЕЦ забезпечуватимуть громади теплом із мінімальними витратами ресурсів.

Інтеграція інновацій. Проєкт сприяє переходу до сталого використання ресурсів.

Висновок

Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є важливим кроком до екологічної та енергетичної стійкості українських громад. Співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Фінляндією, підвищує шанси на успішну реалізацію ініціативи.