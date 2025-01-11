Проєкт став можливим завдяки інфраструктурному інвестиційному фонду, який виділив 800 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво двох нових електростанцій загальною потужністю 1,5 гігавата. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Financial Times.

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Акумуляторні системи забезпечують гнучкість мережі

Найбільший постачальник акумуляторних батарей у Британії Copenhagen Infrastructure Partners заявив, що розпочне будівництво проєкту Coalburn 2 у Південному Ланаркширі, а також проєкту Devilla у Файфі.

Дві нові електростанції планують ввести в експлуатацію у 2027 – 2028 роках. Вони мають доповнити Coalburn 1, яка вже будується і має запрацювати у жовтні 2025 року.

За даними CIP, кожна з батарей потужністю 500 мегават є більшою за будь-яку іншу в Європі.

Разом три системи зможуть зберігати та постачати в мережу 3 ГВт/год електроенергії, що достатньо для забезпечення 4,5 мільйона домогосподарств протягом двох годин.

Особливість акумуляторних систем зберігання енергії полягає в тому, що вони можуть заряджатися, коли ціни на електроенергію низькі, і розряджатися в періоди пікового попиту. Тим самим вони забезпечують гнучкість мережі, що дозволяє швидше впроваджувати відновлювану енергетику.

Зазначається, що ця технологія є життєво важливою для балансування попиту, коли виробники електроенергії не можуть відповідати прогнозованому використанню.