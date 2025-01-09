Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Згідно з даними Національного оператора енергетичної системи, торік вітер становив 29% у структурі виробництва електроенергії в Британії, тоді як частка газу скоротилася лише до чверті.

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Вітрові турбіни вперше обігнали газові електростанції

Велика Британія планує величезне нарощування вітроенергетики в найближчі роки, щоб більш ніж втричі збільшити сьогоднішні офшорні потужності, сподіваючись, що дешеві відновлювані джерела енергії забезпечать переважну більшість генерації на початку наступного десятиліття. Ідея полягає як у скороченні викидів, так і в зниженні рахунків для споживачів.

Востаннє газ становив таку малу частку генерації в країні у 2013 році, коли в системі домінувало вугілля, а відновлювана енергетика працювала на значно нижчому рівні. Дані NESO включають зберігання та імпорт електроенергії.

Чому електроенергія у Британії не стане дешевшою

Попри цю віху, більше вітру й менше газу не обов'язково призведе до зниження цін на електроенергію. Урядові плани щодо енергетичного майбутнього країни включають відносно стабільну кількість газових потужностей з розрахунком на те, що вони будуть потрібні набагато менше часу.

Переривчастий характер вітру, який зараз домінує в енергосистемі, означає, що це резервне постачання необхідне.



Чому електроенергія у Британії не стане дешевшою / Фото iStock

За прогнозами Bloomberg, цього тижня вітрогенерація у Великій Британії різко впаде з 15 гігават до 3 гігават, якщо вірити моделям агентства. У зв'язку з падінням температури, що збільшить попит на опалення в найближчі дні, це може призвести до стрімкого зростання цін на електроенергію.

Використання газових електростанцій впродовж меншого часу, але як резервний варіант, може призвести до зростання цін на електроенергію.

Імпорт електроенергії перевищив частку ядерної генерації

За планами уряду Британії, до 2030 року потужність офшорних вітроелектростанцій зросте більш ніж утричі – до 50 гігават. Це вже зараз призводить до перевантаження енергосистеми, оскільки більш вітряні райони скорочують виробництво електроенергії, оскільки її неможливо транспортувати в райони, які її найбільше потребують.



Імпорт електроенергії перевищив частку ядерної генерації / Фото iStock

Поточний перегляд ринку електроенергії може розділити Велику Британію на різні зони, кожна з яких матиме окрему ціну, що відображатиме баланс попиту та пропозиції, а також кількість вільного місця в енергосистемі. Очікується, що цей перегляд завершиться на початку 2025 року.

Ще однією зміною минулого року стало те, що імпорт електроенергії обігнав атомну генерацію, ставши третім за величиною джерелом енергії.

Велика Британія перейшла на імпорт з Європи після закриття останньої вугільної електростанції на початку цього року. Однак уряд також пообіцяв зменшити рахунки для споживачів, частково покладаючись менше на закупівлі з-за кордону і більше на внутрішні відновлювані джерела.