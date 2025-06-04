Японські вчені створили пластик, що зникає в морській воді за годину: як цього досягли
- Японські вчені з Центру досліджень нових матеріалів Riken та Токійського університету створили пластик, який повністю розчиняється в морській воді за годину.
- Новий матеріал має міцність пластику на нафтовій основі, але під впливом солі розпадається на компоненти, які можуть бути перероблені природними бактеріями, запобігаючи утворенню мікропластику.
Японські науковці зробили прорив у боротьбі з пластиковим забрудненням. Вони створили матеріал, який повністю розчиняється в морській воді всього за годину.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Star.
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Що відомо про новий матеріал вчених
Хоча експерименти з біорозкладним пластиком ведуться вже давно, вчені з Центру досліджень нових матеріалів Riken та Токійського університету заявляють, що їхній новий матеріал розкладається значно швидше за попередні аналоги й не залишає жодних слідів у довкіллі.
У лабораторії в місті Вако, неподалік Токіо, дослідники продемонстрували, як невеликий шматок нового пластику зник після перемішування у контейнері з морською водою вже через годину.
Вчені створили пластик, який розчиняється у воді за годину / Фото Unsplash
Попри те, що поки не оголошено планів щодо комерційного виробництва, керівник проєкту Такудзо Айда розповів, що розробкою вже зацікавилися представники пакувальної промисловості. За його словами, сьогодні вчені у всьому світі прагнуть знайти інноваційні ефективні рішення проти пластикового забруднення.
Яким є прогноз щодо забруднення планети пластиком
Згідно з прогнозами Програми ООН з довкілля, до 2040 року обсяги забруднення пластиком можуть потроїтися, щорічно додаючи від 23 до 37 мільйонів тонн відходів в океани світу.
Діти не можуть вибрати планету, на якій будуть жити. Це наш обов'язок як учених – залишити їм найкраще можливе довкілля,
– наголосив Айда.
Ключова мета вчених – залишить найкраще можливе довкілля для нащадків / Фото Unsplash
Він зазначив, що новий матеріал має таку ж міцність, як пластик на нафтовій основі, але під впливом солі розпадається на вихідні компоненти. Ці залишки згодом можуть бути перероблені природними бактеріями. Завдяки цьому вдається уникнути утворення мікропластику, який є шкідливим для морського життя та потрапляє до харчового ланцюжка.
"Оскільки сіль також присутня в ґрунті, шматочок розміром близько 5 сантиметрів розпадається на суходолі приблизно за 200 годин", – йдеться у дослідженні.