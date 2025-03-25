"Водяні" батареї можуть повністю витіснити звичайні акумулятори: у чому вони кращі
- Нові водні батареї, що використовують морську воду, можуть замінити літій-іонні акумулятори завдяки 380,000 циклам зарядки і стійкості до екстремальних умов.
- Розробка включає інноваційний анод з полімерних наношарів і вуглецевих нанотрубок, що дозволяє ефективно зберігати іони з морської води, сприяючи переходу до відновлюваних джерел енергії.
Зміна галузі електроенергії й технологій загалом вимагає зміни акумуляторів, без яких уявити сучасний світ неможливо. Вчені представили доволі незвичне, проте надзвичайно ефективне рішення.
Дослідники розробили новий тип водних батарей, які використовують морську воду і можуть стати альтернативою традиційним літій-іонним акумуляторам. У чому їхні переваги – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.
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Які переваги нових акумуляторів
Батареї з морської води витримують до 380 000 циклів зарядки, працюють в екстремальних умовах і потенційно здатні революціонізувати зберігання енергії.
Літій-іонні батареї широко використовуються в електромобілях та електроніці, однак вони мають свої недоліки, серед яких – висока вартість виробництва, обмежена ємність для зберігання енергії та вразливість до екстремальних температур.
За словами професора хімічної інженерії Університету Альберти Сяолей Вана, літій-іонні батареї не підходять для масштабного енергозбереження, необхідного для електромереж.
Команда Вана розробила інноваційний анод, що поєднує полімерні наношари з вуглецевими нанотрубками. Це дозволяє батареям ефективно зберігати іони, включаючи ті, що містяться в морській воді.
Як працює новий акумулятор: дивіться відео
Розробка стала можливою завдяки використанню синхротронного джерела світла в Канадському центрі досліджень, що дозволило детально вивчити мікроструктуру анода.
Розвиток морських батарей може зіграти ключову роль у переході до відновлюваних джерел енергії, дозволяючи ефективно зберігати енергію від вітру та сонця.
Тривають дослідження щодо масштабування технології, і якщо вона буде успішною, батареї на основі морської води можуть стати основою майбутньої енергетичної системи.