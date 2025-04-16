Червоні писанки у тарілці із землею: які великодні традиції досі зберігаються на Півдні України

В Україні існує дуже багато традицій, які пов'язані із Великоднем. Часто вони відрізняються у різних регіонах.

У південних регіонах України досі живі давні великодні звичаї, що пов’язані з пам’яттю про відсутніх і померлих родичів. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також "Вразили усіх": як писала писанки Леся Українка та її рідні

У чому полягає традиція

У деяких селах на Півдні родичам, які не змогли бути за святковим столом, залишали шматочок паски та три крашанки. Їх загортали у рушник і клали біля ікони. Якщо протягом сорока днів після Великодня ця особа поверталася додому, її частування вручали особисто. Якщо ні – передавали нужденним.



Українці зберігають свої традиції / Фото Pexels

Ще один унікальний звичай – символічна тарілка з землею і посіяним вівсом. До неї клали червоні писанки — за кількістю померлих у родині. Паростки вівса символізували воскресіння, а писанки – пам’ять про предків.

Така тарілка стояла на столі до поминального понеділка, коли родини йшли на цвинтар вшанувати рідних.

Раніше Євгеній Клопотенко розповів про традиції, що паску не можна випікати в п'ятницю, а лише у четвер або суботу.