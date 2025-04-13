Чому на Полтавщині перед Великоднем оселю прикрашають дерев'яними птахами

У різних регіонах України є власні великодні традиції. Вони збереглися через століття та дотепер є актуальними в деяких областях.

На Полтавщині побутував, а в деяких селах і досі зберігається, особливий великодній звичай – прикрашати оселі дерев’яними пташками. Про це пише 24 Канал.

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Чому так робили

Їх підвішували до балок під стелею, як символ весни, життя та зв’язку з предками. За народним повір’ям, з настанням весни душі померлих родичів повертаються на землю, і саме в образі птахів вони навідують свої домівки.



Великодні традиції дуже важливі для України / Фото Pexels

Таким чином родина не лише вшановувала пам’ять, а й створювала в хаті атмосферу світла, тепла й духовного зв’язку між поколіннями.

Зокрема, на Яворівщині існує традиція співати "риндзівки", коли парубки співають під вікнами молодиць та заміжніх жінок на Великдень.

У селі Чортівці біля церкви розпалюють велике вогнище для символічного очищення, а в Саудівській Аравії, Афганістані та Північній Кореї Великдень не святкують через релігійні обмеження.