У Великій Британії горіла величезна вітряна турбіна через "нещасний випадок"

На вітряній електростанції Колдхем у графстві Кембридж у Великій Британії спалахнула пожежа. Горів один із вітряків.

Подія трапилася у неділю, 2 лютого. Що відомо про пожежу – розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому горіла турбіна

Пожежа спалахнула близько 10:00 за місцевим часом – горіла одна з турбін станції. Пожежники швидко загасили вогонь і ще протягом майже 3 годин проводили перевірки на місці, щоб переконатися, що територія є безпечною.

Можливо, ви бачили, що недалеко від Колдхема горить вітряна турбіна. На місці події працюють пожежники, які докладають усіх зусиль для гасіння пожежі. Якщо ви побачите полум'я під час подорожі, будьте впевнені, що ми знаємо про пожежу і тримаємо її під контролем,

– повідомила пожежна служба у Facebook.



Пожежа на ВЕС / Фото BBC

Вітряна електростанція Колдхем була збудована у 2005 році. Це спільний проєкт ScottishPower Renewables і Co-operative Group.

Згодом новинний портал Wisbech Standard з посиланням на представника пожежної служби повідомив, що причиною займання турбіни став "нещасний випадок", проте інших деталей щодо причин пожежі немає.