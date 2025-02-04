Происшествие случилось в воскресенье, 2 февраля. Что известно о пожаре – рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему горела турбина

Пожар вспыхнул около 10:00 по местному времени – горела одна из турбин станции. Пожарные быстро потушили огонь и еще в течение почти 3 часов проводили проверки на месте, чтобы убедиться, что территория является безопасной.

Возможно, вы видели, что недалеко от Колдхема горит ветряная турбина. На месте происшествия работают пожарные, которые прилагают все усилия для тушения пожара. Если вы увидите пламя во время путешествия, будьте уверены, что мы знаем о пожаре и держим его под контролем,

– сообщила пожарная служба в Facebook.



Пожар на ВЭС / Фото BBC

Ветряная электростанция Колдхэм была построена в 2005 году. Это совместный проект ScottishPower Renewables и Co-operative Group.

Впоследствии новостной портал Wisbech Standard со ссылкой на представителя пожарной службы сообщил, что причиной возгорания турбины стал "несчастный случай", однако других деталей о причинах пожара нет.