Не тільки "Крокодил" чи "Мафія": у які небанальні ігри можна пограти під час відключень світла
- Під час відключень світла можна грати в настільні ігри, такі як "UNO", "Dixit", "Alias" або "Мафія".
- В Україні діють графіки відключення світла через атаки на енергетику, у неділю, 23 листопада, вони охоплюють більшість областей.
В умовах, коли відключення світла можуть повернутись у будь-який момент, до них потрібно бути готовим. Зокрема, часто виникає питання, чим же займатись під час відключень електроенергії.
Наприклад, можна пограти в різні ігри, які допоможуть відволіктись та розважитись. Про те, що у що можна пограти без світла розповідає 24 Канал.
Настільні ігри
Під час відключень світла саме час діставати "UNO", "Dixit", "Alias", "Мафію", або пазли. Вони допоможуть веселіше провести час, а також допоможуть зблизитись тій компанії, яка грає. Якщо ж вам не підходять саме ці ігри, то можна знайти щось, що припаде до душі кожному, адже настільних ігор існує дуже багато.
Настільні ігри – завжди гарна ідея / Фото Pexels
"Крокодил"
Ця гра – це вже класика. Потрібно показувати певні слова, проте без використання мови, а тільки за допомогою жестів. Ця гра ніяк не обмежує фантазію гравців та тренує креативне мислення.
Історія
Суть цієї гри полягає у тому, що хтось один починає розповідати історію. Говорить, наприклад, одне речення і далі хід переходить до наступного гравця, тобто він має вигадати наступне речення. І так далі по колу. Часто вигадані історії ще смішніші, ніж те, що сталось у реальності.
Театр тіней
Відсутність світла та ліхтарик – це все, що знадобиться для того, аби пограти у цю гру. За допомогою тіні від рук або ж від будь-яких предметів можна влаштувати справжню виставу тіней. Це допоможе відволіктись від усього, що вас хвилювало.
Театр тіней це цікаво / Фото Pexels
Вірю – не вірю
Це гра, коли гравці по черзі називають деякі факти (неважливо, чи про самого себе, чи щось глобальніше), а інші пояснюють, чи вірять вони йому. Наприкінці гравець розповідає правду. Ця гра допоможе краще дізнатись одне одного або ж відкрити для себе щось нове.
Українські енергетики продовжують робити все можливе для того, аби відновити нашу енергетичну систему, проте ситуація складна. Головне під час відключень світла не впадати у відчай, а ці ігри точно у цьому допоможуть.
Яка ситуація із відключеннями?
Росія постійно атакує українську енергетику. Внаслідок цього у більшості областей у неділю, 23 листопада, діятимуть графіки відключення світла, пише Укренерго.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 2,5 черг. Водночас діятимуть графіки для промислових споживачів.
Як провести час із користю?
Насправді є багато варіантів, як провести час з користю під час відключень світла. Все залежить від того, чи хочете ви провести час наодинці, чи з рідними.
Наприклад, можна зайнятися йогою або медитаціями, тренування можна знайти заздалегідь на YouTube та зберегти собі; або ж підійти до цього часу з креативом – вивчити щось нове. А чому б не навчитися танцювати тектонік чи якийсь трендовий танець? Або пісню? Чи вірш? Та будь-що, аби лише було цікавим.
Крім цього, завжди можна просто поговорити із близькими, адже за справами ми час забуваємо про це, тому варто приділити увагу простій розмові.