Наприклад, можна пограти в різні ігри, які допоможуть відволіктись та розважитись. Про те, що у що можна пограти без світла розповідає 24 Канал.

Настільні ігри

Під час відключень світла саме час діставати "UNO", "Dixit", "Alias", "Мафію", або пазли. Вони допоможуть веселіше провести час, а також допоможуть зблизитись тій компанії, яка грає. Якщо ж вам не підходять саме ці ігри, то можна знайти щось, що припаде до душі кожному, адже настільних ігор існує дуже багато.



Настільні ігри – завжди гарна ідея / Фото Pexels

"Крокодил"

Ця гра – це вже класика. Потрібно показувати певні слова, проте без використання мови, а тільки за допомогою жестів. Ця гра ніяк не обмежує фантазію гравців та тренує креативне мислення.

Історія

Суть цієї гри полягає у тому, що хтось один починає розповідати історію. Говорить, наприклад, одне речення і далі хід переходить до наступного гравця, тобто він має вигадати наступне речення. І так далі по колу. Часто вигадані історії ще смішніші, ніж те, що сталось у реальності.

Театр тіней

Відсутність світла та ліхтарик – це все, що знадобиться для того, аби пограти у цю гру. За допомогою тіні від рук або ж від будь-яких предметів можна влаштувати справжню виставу тіней. Це допоможе відволіктись від усього, що вас хвилювало.



Театр тіней це цікаво / Фото Pexels

Вірю – не вірю

Це гра, коли гравці по черзі називають деякі факти (неважливо, чи про самого себе, чи щось глобальніше), а інші пояснюють, чи вірять вони йому. Наприкінці гравець розповідає правду. Ця гра допоможе краще дізнатись одне одного або ж відкрити для себе щось нове.

Українські енергетики продовжують робити все можливе для того, аби відновити нашу енергетичну систему, проте ситуація складна. Головне під час відключень світла не впадати у відчай, а ці ігри точно у цьому допоможуть.

Яка ситуація із відключеннями?

Росія постійно атакує українську енергетику. Внаслідок цього у більшості областей у неділю, 23 листопада, діятимуть графіки відключення світла, пише Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 2,5 черг. Водночас діятимуть графіки для промислових споживачів.

Як провести час із користю?