Насправді є багато варіантів, як провести час з користю під час відключень світла. Найкращі та небанальні поради зібрав для вас 24 Канал.

Як провести час наодинці?

Часто в метушні роботи та клопотів ми забуваємо приділяти час собі. Відключення світла – можливість зосередитися на собі.

Варіантів є кілька:

можна набрати гарячу ванну (щоправда, про це варто подбати заздалегідь до відключення) і порелаксувати;

або ж можна зайнятися йогою або медитаціями, тренування можна знайти заздалегідь на YouTube та зберегти собі;

або ж підійти до цього часу з креативом – вивчити щось нове. А чому б не навчитися танцювати тектонік чи якийсь трендовий танець? Або пісню? Чи вірш? Та будь-що, аби лише було цікавим.

послухати аудіокнигу чи подкаст – правда, теж треба заздалегідь подбати, щоб контент був завантажений, а навушники і ґаджет зарядженими;

або можна і почитати книгу, для цього варто придбати спеціальний ліхтарик для читання;

і врешті, можна просто поспати – часто саме цього нам бракує.



Головне, не читати книги ось так / Фото Pexels

Як провести час з рідними?

Пам'ятаєте жарт: "Вимкнули інтернет і я поспілкувався з родичами: дуже приємні люди, виявляється". Так от, відсутність світла – можливість провести час з рідними.

можна пограти у настільні ігри, які не потребують хорошого освітлення, щоб досить було ліхтарика чи свічки;

або подивитися якийсь фільм чи серіал, проте теж потрібно заздалегідь завантажити його.

або ж просто поговорити по душах – чому ні? Можна провести чаювання – щоправда, якщо у вас електрична плита, то чай треба зробити раніше і налити у термос.

Звісно, романтизувати відключення світла не варто, але у нас заведено вважати, що вечеря при свічках – доволі романтично. Як щодо романтичної вечері з коханою людиною?

Як провести час з користю?

А можна використати час без світла для того, щоб зробити кілька корисних справ для побуту. Наприклад:

зайнятися рукоділлям або поновити втрачені навички – зв'язати рукавиці, вишивати сорочку, робити орігамі. Словом, що дуже забажає. Навіть можна вирізати сніжинки, аби прикрасити дім до свят;

а можна зайнятися прибиранням, наведенням ладу в шафах чи гардеробі;

чи навіть робити заготовки їжу на кілька днів. Здається, ліплення котлет може стати своєрідною медитацію. Або ліплення вареників;

можна запланувати собі меню чи написати список покупок.

Хоча, можна зайнятися і прибиранням не тільки вдома, але, і, наприклад, у телефоні. Як щодо того, щоб почистити галерею телефона від фото лічильників?

Яка ситуація зі світлом у регіонах?