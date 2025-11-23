Например, можно поиграть в различные игры, которые помогут отвлечься и развлечься. О том, что во что можно поиграть без света рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Если у вас есть хоть одна из них – вы можете разбогатеть: названы 3 самые дорогие игрушки из McDonald's

Настольные игры

Во время отключений света самое время доставать "UNO", "Dixit", "Alias", "Мафию", или пазлы. Они помогут веселее провести время, а также помогут сблизиться той компании, которая играет. Если же вам не подходят именно эти игры, то можно найти что-то, что придется по душе каждому, ведь настольных игр существует очень много.



Настольные игры – всегда хорошая идея / Фото Pexels

"Крокодил"

Эта игра – это уже классика. Нужно показывать определенные слова, однако без использования языка, а только с помощью жестов. Эта игра никак не ограничивает фантазию игроков и тренирует креативное мышление.

История

Суть этой игры заключается в том, что кто-то один начинает рассказывать историю. Говорит, например, одно предложение и дальше ход переходит к следующему игроку, то есть он должен придумать следующее предложение. И так далее по кругу. Часто вымышленные истории еще смешнее, чем то, что произошло в реальности.

Театр теней

Отсутствие света и фонарик – это все, что понадобится для того, чтобы поиграть в эту игру. С помощью тени от рук или от любых предметов можно устроить настоящее представление теней. Это поможет отвлечься от всего, что вас волновало.



Театр теней это интересно / Фото Pexels

Верю – не верю

Это игра, когда игроки по очереди называют некоторые факты (неважно, или о самом себе, или что-то глобальнее), а другие объясняют, верят ли они ему. В конце игрок рассказывает правду. Эта игра поможет лучше узнать друг друга или открыть для себя что-то новое.

Украинские энергетики продолжают делать все возможное для того, чтобы восстановить нашу энергетическую систему, однако ситуация сложная. Главное во время отключений света не отчаиваться, а эти игры точно в этом помогут.

Какова ситуация с отключениями?

Россия постоянно атакует украинскую энергетику. В результате в большинстве областей в воскресенье, 23 ноября, будут действовать графики отключения света, пишет Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 2,5 очередей. В то же время будут действовать графики для промышленных потребителей.

Как провести время с пользой?