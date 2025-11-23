Например, можно поиграть в различные игры, которые помогут отвлечься и развлечься. О том, что во что можно поиграть без света рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Если у вас есть хоть одна из них – вы можете разбогатеть: названы 3 самые дорогие игрушки из McDonald's
Настольные игры
Во время отключений света самое время доставать "UNO", "Dixit", "Alias", "Мафию", или пазлы. Они помогут веселее провести время, а также помогут сблизиться той компании, которая играет. Если же вам не подходят именно эти игры, то можно найти что-то, что придется по душе каждому, ведь настольных игр существует очень много.
Настольные игры – всегда хорошая идея / Фото Pexels
"Крокодил"
Эта игра – это уже классика. Нужно показывать определенные слова, однако без использования языка, а только с помощью жестов. Эта игра никак не ограничивает фантазию игроков и тренирует креативное мышление.
История
Суть этой игры заключается в том, что кто-то один начинает рассказывать историю. Говорит, например, одно предложение и дальше ход переходит к следующему игроку, то есть он должен придумать следующее предложение. И так далее по кругу. Часто вымышленные истории еще смешнее, чем то, что произошло в реальности.
Театр теней
Отсутствие света и фонарик – это все, что понадобится для того, чтобы поиграть в эту игру. С помощью тени от рук или от любых предметов можно устроить настоящее представление теней. Это поможет отвлечься от всего, что вас волновало.
Театр теней это интересно / Фото Pexels
Верю – не верю
Это игра, когда игроки по очереди называют некоторые факты (неважно, или о самом себе, или что-то глобальнее), а другие объясняют, верят ли они ему. В конце игрок рассказывает правду. Эта игра поможет лучше узнать друг друга или открыть для себя что-то новое.
Украинские энергетики продолжают делать все возможное для того, чтобы восстановить нашу энергетическую систему, однако ситуация сложная. Главное во время отключений света не отчаиваться, а эти игры точно в этом помогут.
Какова ситуация с отключениями?
Россия постоянно атакует украинскую энергетику. В результате в большинстве областей в воскресенье, 23 ноября, будут действовать графики отключения света, пишет Укрэнерго.
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 2,5 очередей. В то же время будут действовать графики для промышленных потребителей.
Как провести время с пользой?
- На самом деле есть много вариантов, как провести время с пользой во время отключений света. Все зависит от того, хотите ли вы провести время наедине, или с родными.
- Например, можно заняться йогой или медитациями, тренировки можно найти заранее на YouTube и сохранить себе; или же подойти к этому времени с креативом – изучить что-то новое. А почему бы не научиться танцевать тектоник или какой-то трендовый танец? Или песню или песню? Или стихотворение? Да что угодно, лишь бы было интересным.
- Кроме этого, всегда можно просто поговорить с близкими, ведь по делам мы время забываем об этом, поэтому стоит уделить внимание простому разговору.