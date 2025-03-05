Багато вітряних турбін скоро знесуть: їхнім відходам знайшли цікаве застосування

Вітряні турбіни – популярне джерело відновлювальної енергії, проте у вітряків є термін придатності. А у випадку знесення вітряків постає гостре питання утилізації лопатей.

Незвичне рішення для утилізації відпрацьованих лопатей вітряних турбін знайшла іспанська енергетична компанія Іспанська енергетична компанія Acciona. Яким воно є – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Evwind.

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Яке рішення знайшла компанія

Acciona знайшла спосіб утилізації відпрацьованих лопатей у співпраці з професійним серфером Джошем Керром і його брендом Draft Surf. Рішення просте – виготовляти з лопатей дошки для серфінгу.

Річ у тім, що лопаті вітряних турбін виготовляють переважно із композитних матеріалів і переробляти їх складно. І ця проблема постає особливо гостро, адже після завершення 25-річної експлуатації потрібно шукати способи утилізувати лопаті. У США, наприклад, найпоширеніший спосіб – закопувати лопаті в землю. З огляду на те, що велика кількість турбін збудована в 00-х – зараз кількість відпрацьованих лопатей буде доволі великою.



Зараз у світі утилізовують все більше вітряків / Фото Pexels

Компанія Draft Surf вбудовує елементи з перероблених лопатей турбін у дошки для серфінгу. За словами виробника, плавники, виготовлені з переробленого скловолокна, забезпечують стійкість і швидкість, а зовнішня оболонка додатково посилюється завдяки впровадженню в скловолокно частинок перероблених лопатей турбіни.

Ми знаємо, що в найближчі 10 – 15 років у таких країнах, як Австралія, буде великий обсяг виведених з експлуатації лопатей вітряних турбін, тому ми діємо вже зараз, щоб вивчити нові способи перероблення та повторного використання матеріалів, з яких вони виготовлені,

— зазначила директорка з глобального сталого розвитку Acciona Маріола Доменек.



Вітряні турбіни / Фото Pexels

Раніше Acciona працювала з брендом El Ganso над створенням кросівок з переробленими лопатями у підошві. Саме це надихнуло продовжувати пошуки оптимальних варіантів для утилізації.