Абсолютна випадковість, про яку ви не здогадувалися: на якому записі можна почути голос Івасюка

Володимир Івасюк – легендарний композитор та автор безсмертних хітів, таких як "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" та інші. Однак голос легендарного музиканта можна почути на одній цікавій платівці.

Мова йде про мініальбом ВІА "Арніка", на якому зокрема з'явилася пісня "Катерина", котра в наш час стала тікток-хітом. Як на платівці з'явився голос Володимира Івасюка – розповів соліст ВІА "Арніка" Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому на платівці "Арніки" звучить голос Івасюка?

У 1975 році ВІА "Арніка" випустив мініальбом з піснями Олексія Екімяна – вірменського композитора та генерал-майор міліції й начальник московського карного розшуку. Музика була пристрастю Екімяна, хоча й нот він не знав, а створював мелодії "на слух".

Екімян захотів створити пісні, які точно будуть слухати у всьому СРСР. Зважаючи на популярність пісень Івасюка, він вирішив, що пісні мають бути українською мовою. Тому генерал-майор звернувся до українського композитора з проханням знайти музикантів, які заспівають його пісні. Івасюк порадив "Арніку".

Тексти пісень написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова.

Запис альбому відбувався у Києві, на студію, крім "Арніки" прибули Екімян та Івасюк.

Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,

– каже Віктор Морозов.

