Абсолютна випадковість, про яку ви не здогадувалися: на якому записі можна почути голос Івасюка
- Голос Володимира Івасюка можна почути на мініальбомі ВІА "Арніка" у пісні "Вишнева сопілка".
- Івасюк долучився до запису, коли бракувало голосів, і запис відбувався у Києві за участі Екімяна та "Арніки".
Володимир Івасюк – легендарний композитор та автор безсмертних хітів, таких як "Червона рута", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" та інші. Однак голос легендарного музиканта можна почути на одній цікавій платівці.
Мова йде про мініальбом ВІА "Арніка", на якому зокрема з'явилася пісня "Катерина", котра в наш час стала тікток-хітом. Як на платівці з'явився голос Володимира Івасюка – розповів соліст ВІА "Арніка" Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чому на платівці "Арніки" звучить голос Івасюка?
У 1975 році ВІА "Арніка" випустив мініальбом з піснями Олексія Екімяна – вірменського композитора та генерал-майор міліції й начальник московського карного розшуку. Музика була пристрастю Екімяна, хоча й нот він не знав, а створював мелодії "на слух".
Екімян захотів створити пісні, які точно будуть слухати у всьому СРСР. Зважаючи на популярність пісень Івасюка, він вирішив, що пісні мають бути українською мовою. Тому генерал-майор звернувся до українського композитора з проханням знайти музикантів, які заспівають його пісні. Івасюк порадив "Арніку".
Тексти пісень написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова.
Запис альбому відбувався у Києві, на студію, крім "Арніки" прибули Екімян та Івасюк.
Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,
– каже Віктор Морозов.
ВІА "Арніка" – "Вишнева сопілка": дивіться відео
Що ще треба знати про творчість Володимира Івасюка?
Володимир Івасюк за життя був відомим та визнаним композитором. Його пісні два роки поспіль ставали "Піснями року" в СРСР. У 1971 році на однойменному конкурсі глядачів підкорила "Червона рута", яку на сцені виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та сам Володимир Івасюк.
Наступного року "Водограй" у виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжеленко підкорював "Пісню року 1972".
Івасюк написав десятки пісень на власні вірші, також клав на музику вірші інших поетів і навіть є пісня "Жовтий лист" – вірш Івасюка, який на музику поклав Валерій Громцев.