Абсолютная случайность, о которой вы не догадывались: на какой записи можно услышать голос Ивасюка
- Голос Владимира Ивасюка можно услышать на мини-альбоме ВИА "Арника" в песне "Вишневая свирель".
- Ивасюк присоединился к записи, когда не хватало голосов, и запись происходила в Киеве при участии Экимьяна и "Арники".
Владимир Ивасюк – легендарный композитор и автор бессмертных хитов, таких как "Червона рута", "Песня будет между нами", "Водограй" и другие. Однако голос легендарного музыканта можно услышать на одной интересной пластинке.
Речь идет о мини-альбоме ВИА "Арника", на котором в частности появилась песня "Катерина", которая в наше время стала тикток-хитом. Как на пластинке появился голос Владимира Ивасюка – рассказал солист ВИА "Арника" Виктор Морозов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Почему на пластинке "Арники" звучит голос Ивасюка?
В 1975 году ВИА "Арника" выпустил мини-альбом с песнями Алексея Экимяна – армянского композитора и генерал-майор милиции и начальник московского уголовного розыска. Музыка была страстью Экимяна, хотя и нот он не знал, а создавал мелодии "на слух".
Экимян захотел создать песни, которые точно будут слушать во всем СССР. Учитывая популярность песен Ивасюка, он решил, что песни должны быть на украинском языке. Поэтому генерал-майор обратился к украинскому композитору с просьбой найти музыкантов, которые споют его песни. Ивасюк посоветовал "Арнику".
Тексты песен написали Юрий Рыбчинский, Богдан Стельмах и Екатерина Морозова – первая жена Виктора Морозова.
Запись альбома проходила в Киеве, на студию, кроме "Арники" прибыли Экимян и Ивасюк.
Записывать альбом мы приехали в Киев. Экимян приехал из Москвы на студию в вышиванке. С нами тогда был Володя Ивасюк, вносил определенные коррективы. А когда мы записывали "Вишневую свирель", то не хватало голосов, то с нами спел Ивасюк. Поэтому в той песне можно услышать его голос,
– говорит Виктор Морозов.
Что еще надо знать о творчестве Владимира Ивасюка?
Владимир Ивасюк при жизни был известным и признанным композитором. Его песни два года подряд становились "Песнями года" в СССР. В 1971 году на одноименном конкурсе зрителей покорила "Червона рута", которую на сцене исполнили Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и сам Владимир Ивасюк.
В следующем году "Водограй" в исполнении Назария Яремчука и Мирославы Ежеленко покорял "Песню года 1972".
Ивасюк написал десятки песен на собственные стихи, также клал на музыку стихи других поэтов и даже есть песня "Желтый лист" – стихотворение Ивасюка, который на музыку положил Валерий Громцев.