Чому князя Володимира називали Великим та з чим це пов'язано насправді

Історія України сповнена цікавих особистостей, які так чи інакше доклались до державотворення. Період Київської Русі один із найцікавіших.

Наприклад, князя Володимира називали Великим і, безумовно, для цього були причини. Про це пише 24 Канал із посиланням на dovidka.

Дивіться також Про це не згадують у школі: відомий історик розкрив, яким було друге ім'я Богдана Хмельницького

Чому Володимира називали Великим?

Володимира Великого почали так називати через його діяльність. Він зробив неабиякий внесок у розбудову держави та ухвалив одне із найважливіших рішень в історії: прийняв християнство.



Володимир Великий був відомим діячем / Портрет князя

Це не можна переоцінити, адже на той момент всі держави, які були на міжнародній політичній арені, були християнськими, тому саме це посприяло закріпленню Київської Русі у політиці.

Щобільше саме Володимир Великий запровадив українську валюту – гривню. Фактично, князю Володимиру вдалося створити політичний образ та репутацію для Київської Русі. Завдяки цьому державу почали сприймати серйозно.

Більшість тодішніх європейських правителів потребували допомоги Володимира Великого. Він не відмовляв та продовжував розбудовувати дипломатичні зв'язки.

Чому Ярослава називали Мудрим?

Ярослав Мудрий отримав своє прізвище завдяки культурному та освітньому розвитку, що відбувся під час його правління, включно із заснуванням школи при Софійському соборі та створенням бібліотеки в Києві.

Цей князь приділяв велику увагу зміцненню держави, її кордонів та стабілізації внутрішнього становища. Він провів низку реформ, які допомогти налагодити суспільне життя. Крім цього, за його правління уклали збірник законів "Руська правда". Саме він став основою для розвитку судової системи, мовиться у Вікіпедії.

Чому княгиня Ольга мстилась древлянам?