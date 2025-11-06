Скільки було дружин і наложниць у Володимира Великого та що з ними сталось

Українська історія сповнена неочікуваних фактів та неоднозначних постатей. Зокрема, до того, як Київська Русь прийняла християнство, там були навіть гареми.

У одного із київських князів, наприклад, була майже тисяча наложниць. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Повість минулих літ".

Хто із князів мав майже тисячу наложниць?

Київський князь Володимир Великий, який відомий тим, що похрестив Русь, насправді мав майже тисячу наложниць. Зокрема, згадуються гареми з 300 наложницями у Вишгороді, 300 у Білгороді та 200 у Берестовому, тобто він утримував до 800 наложниць.



Володимир Великий мав наложниць / Скриншот із відео

У літописах його часто засуджують за блуд та невірність, закидають звинувачення у розпусті. Зокрема, історики сходяться у думці, що у нього було 8 законних дружин.

Після того, як Володимир Великий прийняв християнство, він припинив утримувати гареми та зосередився на шлюбах із законними дружинами.

Чим відомий Володимир Великий?

Володимир Великий став князем, який запровадив християнство, що у висновку дозволило Київській Русі вийти на міжнародну політичну арену та стати частиною цивілізованого світу, мовиться у Вікіпедії.

Прийняття цієї релігії стало важливий у державотворенні та для загального сприйняття Київської Русі у світі.

