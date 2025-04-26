Усе пекло в одному кадрі: історія легендарного фото, яке зупинило війну у В’єтнамі

Фото восьмирічної Кім Фук, зроблене 8 червня 1972 року під час напалмової атаки у В’єтнамі, стало одним із найвідоміших кадрів в історії. Знімок, який облетів увесь світ, допоміг зупинити в'єтнамську війну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як фото зупинило війну у В'єтнамі

8 червня 1972 року було зроблено легендарне фото, яке стало однією з причин завершення в’єтнамської війни. На знімку зображена 8-річна Кім Фук, село якої зазнало авіаудару з боку армії Південного В’єтнаму. Разом з односельцями вона намагалася втекти з уже окупованої території, коли пілот, прийнявши втікачів за військових, скинув на них напалмову бомбу.

Одразу після атаки групу дітей, що бігли до урядових позицій, побачив фотограф Нік Ут. За кілька секунд він встиг зробити коротку серію знімків, на яких Кім зриває палаючий одяг з перекошеним від болю обличчям.

Знімок, який зробив Нік Ут / Фото GettyImages

Журналіст доправив поранену дівчинку до госпіталю в місті Куті, тим самим врятувавши їй життя. Медики не давали жодних обнадійливих прогнозів – опік був надто масштабним. Втім, Нік Ут використав свою службову прескарту, щоб залишитися в шпиталі доти, доки не переконався, що юній в’єтнамці надали всю потрібну допомогу.

Того ранку ми приїхали до села Чангбанг, куди двома днями раніше проникли північні в’єтнамці. Вони окопувалися, готувалися до контратаки. Ближче до полудня в небі з’явилися два давні в’єтнамські бомбардувальники. У цьому не було нічого незвичайного, але, перебуваючи в цьому селі, ми відчували: щось не так. Раптом почалося бомбардування, а напалмові снаряди впали лише за 400 метрів від дітей. Стало так жарко, наче відкрили піч. У цей момент ми побачили, як біжать діти. Вони бігли тихо, та побачивши дорослих, вже не могли стримувати крику,

– розповів Нік Ут в одному з інтерв’ю.

Уже за кілька днів цей знімок під назвою Napalm Girl шокував увесь світ – його навіть вважають однією з причин завершення війни у В’єтнамі. Та для Кім Фук усе лише починалося. Вона перенесла безліч операцій й довготривалу реабілітацію.

Фото з Кім Фук в газеті / Фото Vogue

У тій історії був ще один рятівник – британський журналіст Крістофер Вейн. Він одразу після атаки віддав дівчинці свою флягу з водою і допоміг облити її спалену спину. Згодом саме він доклав зусиль, аби її перевели до шпиталю в Сайгоні – єдиного місця, де було необхідне обладнання для лікування таких травм.

Кім Фук вижила, пройшла 14 місяців лікування, перенесла 17 пластичних операцій і стала одним із головних символів антивоєнного руху. Влада В’єтнаму зробила її інструментом пропаганди, не давала завершити навчання.

Щоб жити спокійно, Кім вирушила на навчання до Куби, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Разом вони вирішили втекти до Канади, де вона згодом стала правозахисницею. Проте наслідки пережитого не дають їй спокою й досі.

До слова, раніше ми писали про українку, яка розв'язала математичну загадку, що непокоїла вчених 400 років. За це вона отримала найпрестижнішу нагороду у світі математики – медаль Філдса.