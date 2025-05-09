Це фото бачив майже кожен: що сталося з зеленим пагорбом із заставки Windows XP

Легендарна фотографія Bliss, знайома мільярдам користувачів Windows XP, більше не існує в тому вигляді, в якому її запам’ятали. Зелений пагорб і безхмарне небо, що стали символом епохи персональних комп’ютерів, зникли.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Як змінився культовий пейзаж Windows XP

Світлина, зроблена 1998 року в каліфорнійській долині Напа, зображувала яскраво-зелені пагорби під блакитним небом. Однак нові кадри з 2006, 2020, 2024 і 2025 років, які нещодавно з’явилися в Instagram-акаунті @insidehistory, показують іншу картину: легендарне місце вже не виглядає, як колись – тепер воно вкрите виноградниками.

Як змінився зелений пагорб з заставки Windows XP / Фото з Instagram

Автор культового фото, фотограф Чарльз "Чак" О'Рір, зробив знімок випадково під час поїздки округом Напа-Сонама. Його увагу привернула ділянка землі, очищена від виноградників, і зупинився, щоб сфотографувати: лози тоді знищила філоксера – шкідник, що уражає коріння. Ця рідкісна "порожнеча" серед плантацій і стала символом цифрової епохи.

Фотографію, що мала назву Bucolic Green Hills, продали стоковій агенції WestLight, яке згодом увійшло до складу компанії Corbis, заснованої Біллом Гейтсом. У 2001 році саме це зображення Microsoft обрала для рекламної кампанії Windows XP.

Точна сума, яку О’Рір отримав за права на фото, не розголошується – сам він називає її "прийнятною". Відомо, що знімок не зазнавав жодної цифрової обробки.

Усе було справжнім. Хмари там були, трава, небо – усе як є,

– розповідав фотограф.

Сьогодні, через понад 20 років, "Блаженство" залишилося лише на екранах і в колективній пам’яті.