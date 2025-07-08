З чого почалось метро Києва: які 5 станції побудували першими та чому

Київ був третім містом у Радянському Союзі, де збудували метро. Спочатку там було всього 5 станцій і мета створення була дещо не такою, як можна собі уявити.

Спершу у Київському метрополітені був маршрут з Вокзальної до Дніпра. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Чому у Києві збудували спершу саме 5 станцій метро

Будівництво метрополітену в Києві припадає на розпал холодної війни, тому враховували ті реалії, в який перебували. Припускали, що метро будуть використовувати для евакуації населення, тому першою станцією стала Вокзальна.

З тієї ж причини будували маршрут до Дніпра, адже там також можна було організувати евакуацію по воді, залучити річковий транспорт. Перші станції сполучали стратегічні об'єкти столиці.

Це нескладно простежити, адже перші 5 станцій це: "Вокзальна, "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", і "Дніпро".



Метро у Києві мало подвійне призначення / Фото Pexels

На "Арсенальній" тоді працював завод, який також був серед стратегічних об'єктів.

На перший план тоді виходила не зручність, як можна подумати, а саме практичність зведення такого маршруту. Звісно, це також і зручно, адже станції дозволяли розвантажити центр Києва, проте першочергово враховували саме можливість евакуації.

До речі, існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик. Інша версія стверджує, що назва походить від місцевості, де Хрещатицький потік впадав у Почайну, місце хрещення Русі.