Допоможе всього одне вміння: відомий інвестор пояснив, що важливо у досягненні успіху

Більшість людей шукають порад стосовно того, як досягти успіху. Часто ті, кому це вдалося, діляться власним досвідом.

На думку Воррена Баффета, одна з ключових навичок для досягнення успіху – це здатність відмовлятися від непотрібних можливостей і зосереджуватися на справді важливих речах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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Чому це важливо

Воррен Баффет наголошує, що успішні люди відрізняються від дуже успішних саме тим, що останні вміють казати "ні" майже всьому. Це дозволяє їм не розпорошувати свої ресурси та енергію, а концентруватися на стратегічно важливих завданнях.



Потрібно концентруватись на важливому / Фото Pexels

Кожне «так» вимагає часу та зусиль, тому продумані відмови допомагають керівникам та лідерам ухвалювати більш усвідомлені рішення. Це дає змогу ефективніше розподіляти ресурси, уникати зайвих відволікань і досягати довгострокових цілей.

Мистецтво досягнення великих результатів полягає у правильному виборі того, на що варто витрачати свій час,

– підкреслює Баффет.

Ті, хто вміє встановлювати пріоритети, краще визначають власні межі, більш ефективно делегують завдання і концентруються лише на тому, що дійсно має значення.