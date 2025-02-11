5 якостей Стіва Джобса, які дпомогли йому стати успішним

Багато людей прагнуть досягти успіху та наслідують прилад тих, хто вже зміг це зробити. Зокрема, засновника компанії Apple Стіва Джобса.

Стів Джобс розповів про якості, які допомогли йому зробити Apple однією з найуспішніших компаній світу. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Inc.

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Пошук людей, які кидають виклик ідеям

Джобс цінував незалежних мислителів, які не боялися сперечатися навіть із ним самим. Він вірив, що немає сенсу наймати розумних людей, а потім казати їм, що робити.

Ми наймаємо розумних людей, щоб вони казали нам, що робити,

– пояснив він.

Пристрасть до справи

Лідерство, на його думку, починається з любові до своєї роботи. Саме ця пристрасть надихала команду Apple створювати революційні продукти.



Є якості, важливі для досягнення успіху / Фото Pexels

Зосередженість на важливому

Джобс радив Ларрі Пейджу (Google) сфокусуватися лише на кількох ключових продуктах і не розпорошувати ресурси на другорядні завдання.

Інтуїція важливіша за дослідження

Він вірив, що опитування та аналітика не завжди відображають справжні потреби клієнтів. Ключ до успіху – бачити майбутнє ще до того, як клієнти зрозуміють, чого хочуть.

Живе спілкування – основа інновацій

Джобс вважав, що творчість народжується в живих розмовах, а не через електронну пошту чи чати. Випадкові зустрічі та спонтанні обговорення – це те, що призводить до проривних ідей.

Секрет успіху Стіва Джобса – сміливість мислити інакше, пристрасть до своєї справи та здатність надихати команду.