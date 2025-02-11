Стів Джобс розповів про якості, які допомогли йому зробити Apple однією з найуспішніших компаній світу. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Inc.

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Пошук людей, які кидають виклик ідеям

Джобс цінував незалежних мислителів, які не боялися сперечатися навіть із ним самим. Він вірив, що немає сенсу наймати розумних людей, а потім казати їм, що робити.

Ми наймаємо розумних людей, щоб вони казали нам, що робити,

– пояснив він.

Пристрасть до справи

Лідерство, на його думку, починається з любові до своєї роботи. Саме ця пристрасть надихала команду Apple створювати революційні продукти.



Є якості, важливі для досягнення успіху / Фото Pexels

Зосередженість на важливому

Джобс радив Ларрі Пейджу (Google) сфокусуватися лише на кількох ключових продуктах і не розпорошувати ресурси на другорядні завдання.

Інтуїція важливіша за дослідження

Він вірив, що опитування та аналітика не завжди відображають справжні потреби клієнтів. Ключ до успіху – бачити майбутнє ще до того, як клієнти зрозуміють, чого хочуть.

Живе спілкування – основа інновацій

Джобс вважав, що творчість народжується в живих розмовах, а не через електронну пошту чи чати. Випадкові зустрічі та спонтанні обговорення – це те, що призводить до проривних ідей.

Секрет успіху Стіва Джобса – сміливість мислити інакше, пристрасть до своєї справи та здатність надихати команду.