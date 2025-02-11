Стив Джобс рассказал о качествах, которые помогли ему сделать Apple одной из самых успешных компаний мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Inc.

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Поиск людей, которые бросают вызов идеям которые бросают вызов идеям

Джобс ценил независимых мыслителей, которые не боялись спорить даже с ним самим. Он верил, что нет смысла нанимать умных людей, а потом говорить им, что делать.

Мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что делать,

– объяснил он.

Страсть к делу

Лидерство, по его мнению, начинается с любви к своей работе. Именно эта страсть вдохновляла команду Apple создавать революционные продукты.



Есть качества, важные для достижения успеха / Фото Pexels

Сосредоточенность на важном

Джобс советовал Ларри Пейджу (Google) сфокусироваться только на нескольких ключевых продуктах и не распылять ресурсы на второстепенные задачи.

Интуиция важнее исследований

Он верил, что опросы и аналитика не всегда отражают истинные потребности клиентов. Ключ к успеху – видеть будущее еще до того, как клиенты поймут, чего хотят.

Живое общение – основа инноваций

Джобс считал, что творчество рождается в живых разговорах, а не через электронную почту или чаты. Случайные встречи и спонтанные обсуждения – это то, что приводит к прорывным идеям.

Секрет успеха Стива Джобса – смелость мыслить иначе, страсть к своему делу и способность вдохновлять команду.