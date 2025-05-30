Стів Джобс 20 років тому дав пораду, яка працює й дотепер
- Стів Джобс наголошував на важливості внутрішньої впевненості та інтуїції, стверджуючи, що сенс життя відкривається лише ретроспективно.
Джобс вважав, що невизначеність є простором для росту і навчання, і важливо мати віру у власний шлях, навіть без гарантій.
Стів Джоббс дав багато цінних порад щодо того, як досягти успіху. Під час однієї зі своїх промов він поділився думкою, яка актуальна і через 20 років.
Він говорив не про бізнес-плани чи технології, а про внутрішню впевненість – про здатність рухатися вперед, навіть не знаючи точно, куди веде шлях. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.
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У чому полягає порада
Ідея полягала в тому, що ми не можемо "з’єднати крапки" свого життя наперед – сенс часто відкривається тільки тоді, коли озираєшся назад. Тому важливо довіряти чомусь – інтуїції, долі, чи просто життю – і продовжувати йти, навіть крізь невизначеність.
Досягти успіху складно, але можливо / Фото Pexels
Цей принцип залишається особливо актуальним сьогодні, коли багато рішень вимагають сміливості діяти без гарантій. Інтуїція може виявитися не менш важливою, ніж аналітика.
Минулі помилки і досвід, які здавалися беззмістовними, можуть пізніше виявитися вирішальними. А віра у власний шлях стає тією опорою, яка допомагає не здатися під час невдач або сумнівів.
Джобс не закликав до наївної віри – його думка була про зрілість і усвідомлення, що невизначеність не означає хаос. Це означає простір для росту, навчання й несподіваних відкриттів.
Стів Джобс під час співбесід ставив кандидатам питання про їхні переживання у найгірший день на роботі, щоб оцінити їхню емоційну зрілість і здатність вчитися з провалів.