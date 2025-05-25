Під час співбесід він часто ставив запитання, яке звучало доволі просто, але мало неймовірну глибину. Про це пише 24 Канал із посиланням на 3dvf.com.

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Що саме це було за питання

Питання Джоббса дійсно здається дуже простим.

Що ви відчували у свій найгірший день на роботі?

– ось що він запитує у кандидатів.

Це питання, про яке він розповів на конференції All Things Digital D8 у 2010 році, не було про технічну експертизу чи перелік досягнень. Воно торкалося емоцій, реакцій і справжніх переживань. Джобс хотів побачити, чи вміє кандидат не лише вирішувати проблеми, а й проживати складні моменти з чесністю та зрілістю.

У відповідях його не цікавила героїка чи хвацько зрежисовані історії «як я врятував проєкт». Його цікавив тон голосу, щирість, і чи людина дійсно вчиться з провалів. Уникання відповіді чи сухі, раціоналізовані фрази сигналізували про брак емоційного інтелекту – а це для Джобса було серйозним "мінусом". Натомість ті, хто розповідали чесно – навіть якщо болісно – демонстрували внутрішню силу, людяність і здатність до зростання.

Цей підхід точно відображає філософію Джобса щодо команди: він шукав людей із глибиною, які здатні впасти й піднятися, ставши кращими. Урешті, для нього це було не про конкретну відповідь, а про те, хто перед ним – людина, яка вміє ламатися і знову себе зібрати.

Таке питання варто поставити не лише кандидатам, а й собі. Бо відповідь на нього говорить багато про те, ким ви є.

Раніше Стів Джобс критикував запізнення зумерів, вважаючи пунктуальність важливою для поваги і відповідальності.