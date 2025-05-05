Опанувати до 25 років: навичка, яка забезпечить успіх

Величезна кількість людей шукають способів досягти успіху. Водночас є навички, які для цього потрібно обов'язково опанувати.

Соціальний психолог Джонатан Хайдт пояснив, яку навичку потрібно опанувати до 25 років, щоб точно досягти успіху. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNBC make it.

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"Цифровий детокс"

Він попереджає, що надмірне використання соціальних мереж і смартфонів може серйозно підірвати здатність підлітків зосереджуватися – навичку, яка критично важлива для успіху в житті та кар’єрі.

До 25 років мозок завершує розвиток лобової кори, і якщо в цей період сформується звичка постійного відволікання, її буде важко змінити. Підлітки нині проводять онлайн майже дев’ять годин на день, отримуючи сотні сповіщень, що призводить до постійного дефіциту уваги, послаблення особистих зв’язків і труднощів у навчанні та роботі.

Хайдт радить спробувати "цифровий детокс", обмеживши або повністю відмовившись від соцмереж на місяць разом із друзями чи родиною, щоб мати більшу мотивацію. У моменти спокуси повернутися до телефону він пропонує замінити цей імпульс на читання, щоденник, прогулянку чи перегляд фільму.



Потрібно опанувати певні навички / Фото Pexels

Психіатр Шріні Піллай додає, що ще один ефективний спосіб підтримки концентрації – це слухання музики, яка знижує рівень стресу і допомагає мозку краще фокусуватися.

Експерт з працевлаштування Гай Торнтон рекомендує іноді "прикрасити" резюме, наприклад, подаючи перерви у кар'єрі у позитивному ключі, зосереджуючись на здобутому досвіді.