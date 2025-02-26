Пюре вийде ідеальним: поради від шеф-кухарки, як зробити його без грудочок

Страви із картоплі дуже популярні, адже надзвичайно прості у приготуванні. Однак тут також є свої секрети.

Картопляне пюре – один із найпопулярніших гарнірів, який кожен готує по-своєму. Однак відома шеф-кухарка Поппі О'Тул поділилася секретом, як зробити його ідеально ніжним і кремовим, пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Нарізайте картоплю рівномірними шматочками

Шеф-кухарка рекомендує нарізати картоплю кружальцями завтовшки приблизно 2 сантиметри. Завдяки цьому всі шматочки приготуються рівномірно, що запобіжить появі неоднорідної текстури.

Використовуйте широку каструлю

Щоб картопля готувалася рівномірно, потрібно розміщувати шматочки в один шар. Якщо вони будуть лежати шарами, то нижні зваряться швидше, ніж верхні.



Є кілька секретів приготування пюре / Фото Pexels

Опускайте картоплю в холодну воду

О'Тул радить починати варіння саме в холодній воді, а не кидати картоплю в окріп. Так вона рівномірно прогріється та збереже правильну структуру.

Не забувайте солити воду та варити на повільному вогні

Додавання солі під час варіння покращує смак картоплі. Важливо також не доводити воду до бурхливого кипіння – повільне приготування забезпечить рівномірну текстуру.

Дайте картоплі "відпочити" на пару

Після зливання води шеф-кухарка рекомендує залишити картоплю в друшляку, накривши її чистим рушником. Це дозволить парі випарувати зайву вологу та зробить пюре більш пухким.

Протирайте картоплю через сито

Замість традиційного товкачика Поппі радить використовувати сито. Такий метод запобігає появі грудочок і допомагає досягти ідеальної кремової консистенції.

Додавайте теплі вершки

Щоб пюре вийшло ніжним і оксамитовим, слід використовувати теплі або навіть гарячі подвійні вершки. Вони краще всотуються та додають страві особливої легкості.