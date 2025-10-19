Варені яйця – чудове доповнення до снідану та будь-яого іншого прийому їжі. Одна іноді зварити їх перетворюється у непросте завдання.

Яйця некруто варять всього кілька хвилин, щоб жовток зберігся рідким. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також "Чашка для вусів": що відомо про винахід, який міг би стати улюбленим аксесуаром Івана Франка

Як зварити яйця із рідким жовтком?

Експерти радять почати із каструлі з водою, яка кипить. Яйця варто помістити туди ложкою і одразу ж зменшити температуру. Це важливо, щоб шкарлупа не тріснула у окропі.



Зварити яйця буває складно / Фото Pexels

Також потрібно ретельно стежити за часом приготування. Вважається, що для ідеального рідкого жовтка варити яйця потрібно рівно 6 хвилин. Після цього яйце потрібно помістити у крижану воду, щоб воно охололо.

Крижана вода також полегшить процес очищення.

Яка ідеальна формула приготування яєць?

Шеф-кухар Хосе Андрес пропонує готувати яйця у великій кількості оливкової олії для отримання хрустких країв і текстури яйця-пашот.

Метод полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками. Це потрібно для того, аби олія покрила краї яйця і воно приготувалось так, як треба, мовиться у Express.

Як посмажити яйця так, щоб вони не пригоріли?