Яйця некруто варять всього кілька хвилин, щоб жовток зберігся рідким. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
Як зварити яйця із рідким жовтком?
Експерти радять почати із каструлі з водою, яка кипить. Яйця варто помістити туди ложкою і одразу ж зменшити температуру. Це важливо, щоб шкарлупа не тріснула у окропі.
Зварити яйця буває складно / Фото Pexels
Також потрібно ретельно стежити за часом приготування. Вважається, що для ідеального рідкого жовтка варити яйця потрібно рівно 6 хвилин. Після цього яйце потрібно помістити у крижану воду, щоб воно охололо.
Крижана вода також полегшить процес очищення.
Яка ідеальна формула приготування яєць?
Шеф-кухар Хосе Андрес пропонує готувати яйця у великій кількості оливкової олії для отримання хрустких країв і текстури яйця-пашот.
Метод полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками. Це потрібно для того, аби олія покрила краї яйця і воно приготувалось так, як треба, мовиться у Express.
Як посмажити яйця так, щоб вони не пригоріли?
- Існує дійсно дуже багато варіантів, на чому смажити яйця. Карі Гарсія переконує, що найкраще їх готувати на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.
- Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.
- Така яєчня буде м'якою завдяки такому специфічному способу приготування. Крім цього, жовтки та білки будуть готові одночасно, тому страва не підгорить.