Яйца всмятку варят всего несколько минут, чтобы желток сохранился жидким. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как сварить яйца с жидким желтком?

Эксперты советуют начать с кастрюли с водой, которая кипит. Яйца стоит поместить туда ложкой и сразу же уменьшить температуру. Это важно, чтобы скорлупа не треснула в кипятке.



Сварить яйца бывает сложно / Фото Pexels

Также нужно тщательно следить за временем приготовления. Считается, что для идеального жидкого желтка варить яйца нужно ровно 6 минут. После этого яйцо нужно поместить в ледяную воду, чтобы оно остыло.

Ледяная вода также облегчит процесс очистки.

Какая идеальная формула приготовления яиц?

Шеф-повар Хосе Андрес предлагает готовить яйца в большом количестве оливкового масла для получения хрустящих краев и текстуры яйца-пашот.

Метод заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками. Это нужно для того, чтобы масло покрыло края яйца и оно приготовилось так, как надо, говорится в Express.

Как пожарить яйца так, чтобы они не пригорели?