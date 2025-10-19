Яйца всмятку варят всего несколько минут, чтобы желток сохранился жидким. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как сварить яйца с жидким желтком?
Эксперты советуют начать с кастрюли с водой, которая кипит. Яйца стоит поместить туда ложкой и сразу же уменьшить температуру. Это важно, чтобы скорлупа не треснула в кипятке.
Сварить яйца бывает сложно / Фото Pexels
Также нужно тщательно следить за временем приготовления. Считается, что для идеального жидкого желтка варить яйца нужно ровно 6 минут. После этого яйцо нужно поместить в ледяную воду, чтобы оно остыло.
Ледяная вода также облегчит процесс очистки.
Какая идеальная формула приготовления яиц?
Шеф-повар Хосе Андрес предлагает готовить яйца в большом количестве оливкового масла для получения хрустящих краев и текстуры яйца-пашот.
Метод заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками. Это нужно для того, чтобы масло покрыло края яйца и оно приготовилось так, как надо, говорится в Express.
Как пожарить яйца так, чтобы они не пригорели?
- Существует действительно очень много вариантов, на чем жарить яйца. Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды. Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.
- Такая яичница будет мягкой благодаря такому специфическому способу приготовления. Кроме этого, желтки и белки будут готовы одновременно, поэтому блюдо не подгорит.