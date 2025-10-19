Сообщает 24 Канал со ссылкой на VinePair.

Смотрите также Эспрессо и американо, латте и флэт-вайт: чем отличаются популярные напитки

Как появилась "чашка для усов"?

В 19 веке ухоженные усы стали настоящим трендом среди мужчин. Сперва модным считалось гладко выбритое лицо, но все изменилось после прибытия британских колониальных войск в Индию, где усы были признаком мужского статуса. Под влиянием местных традиций британские военные начали отращивать усы.

Когда усы превратились в часть британской моды, появились и правила ухода за ними. В викторианскую эпоху мужчины использовали специальный воск, чтобы усы выглядели аккуратно. Однако возникла одна проблема: горячий чай – любимый напиток британцев – растапливал воск, из-за чего усы теряли форму и обвисали.

Коллекция "чашек для усов" из музея чая Mariage Freres / Фото Wikipedia

Это неудобство удалось решить британскому гончару Харви Адамсу, который создал "чашку для усов". Ее особенность заключалась во встроенной керамической вставке в форме усов, что задерживала жидкость и защищала волосы от намокания, позволяя при этом спокойно пить чай. Такое изобретение быстро стало популярным среди мужчин с усами.

Однако с началом Первой мировой войны мода на усы исчезла, а вместе с ней и потребность в специальных чашках.

Где сегодня можно найти "Чашки для усов"?

Как пишет Atlas Obscura, сегодня такие чашки можно увидеть преимущественно в музеях или частных коллекциях викторианской эпохи. Однако есть и исключения, например, в баре Dead Rabbit в финансовом районе Нью-Йорка в них подают коктейли.

Менеджер заведения Джек МакГарри находит антикварные образцы на eBay и использует их для подачи пунша в стиле 1870-х. По его словам, большинство гостей не имеют усов, которым бы эти чашки действительно пригодились, но "усодержатель" прекрасно сдерживает лед.

Чем был особенный любимый кофе Франко?

Иван Франко имел особую страсть к кофе. Его любимым напитком был так называемый ""трехэтажный кофе". Этот напиток состоял из трех слоев: душистого черного кофе, сливок или сметанки и кусочка домашней выпечки или печенья.

Писатель настолько любил этот напиток, что даже упоминал его в своих произведениях. В романе "Основы общественности" графиня Олимпия Торская угощает гостей именно кофе с домашней булкой.

Кроме кофейных привычек, в семье Франко существовала и традиция чаепития. Ее начала жена художника, Ольга Франко, которая часто устраивала чаепития для друзей и знакомых.