Як з'явилася "чашка для вусів"?

У 19 столітті доглянуті вуса стали справжнім трендом серед чоловіків. Спершу модним вважалося гладко поголене обличчя, але все змінилося після прибуття британських колоніальних військ до Індії, де вуса були ознакою чоловічого статусу. Під впливом місцевих традицій британські військові почали відрощувати вуса.

Коли вуса перетворилися на частину британської моди, з'явилися й правила догляду за ними. У вікторіанську добу чоловіки використовували спеціальний віск, щоб вуса виглядали акуратно. Проте виникла одна проблема: гарячий чай – улюблений напій британців – розтоплював віск, через що вуса втрачали форму й обвисали.

Колекція "чашок для вусів" з музею чаю Mariage Freres / Фото Wikipedia

Цю незручність вдалося вирішити британському гончареві Харві Адамсу, який створив "чашку для вусів". Її особливість полягала у вбудованій керамічній вставці у формі вусів, що затримувала рідину й захищала волосся від намокання, дозволяючи при цьому спокійно пити чай. Такий винахід швидко став популярним серед чоловіків із вусами.

Однак із початком Першої світової війни мода на вуса зникла, а разом із нею й потреба у спеціальних чашках.

Де сьогодні можна знайти "Чашки для вусів"?

Як пише Atlas Obscura, сьогодні такі чашки можна побачити переважно в музеях або приватних колекціях вікторіанської доби. Проте є й винятки, наприклад, у барі Dead Rabbit у фінансовому районі Нью-Йорка в них подають коктейлі.

Менеджер закладу Джек МакГаррі знаходить антикварні зразки на eBay і використовує їх для подачі пуншу в стилі 1870-х. За його словами, більшість гостей не мають вусів, яким би ці чашки справді згодилися, але "вусотримач" чудово стримує лід.

Чим була особлива улюблена кава Франка?

Іван Франко мав особливу пристрасть до кави. Його улюбленим напоєм була так звана "триповерхова кава". Цей напій складався з трьох шарів: запашної чорної кави, вершків або сметанки та шматочка домашньої випічки чи печива.

Письменник настільки любив цей напій, що навіть згадував його у своїх творах. У романі "Основи суспільності" графиня Олімпія Торська пригощає гостей саме кавою з домашньою булкою.

Окрім кавових звичок, у родині Франків існувала й традиція чаювання. Її започаткувала дружина митця, Ольга Франко, яка часто влаштовувала чаювання для друзів і знайомих.