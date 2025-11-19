Таку каву ви ще не пробували: у мережі показали глінтвейн на основі еспресо

Осінь та зима – час затишних вечорів, коли хочеться зігрітись. Ідеально для цього підійде глінтвейн, який можна приготувати без алкоголю.

У мережі поділились простим рецептом кавового глінтвейну. Про це пише 24 Канал із посиланням на shevtsov.coffee.

Дивіться також Задовго до 1991: коли з'явилися перші українські банкноти і чому їх швидко прибрали з обігу

Як приготувати кавовий глінтвейн?

Насамперед потрібна гранатова основа. Саме гранатовий свіжовичавлений фреш.

Це виявилось найкращим варіантом, адже на відміну від соків, які продаються, він не розбавлений водою,

– розповів автор відео.

Зокрема, він також додав, що треба мускатний горіх, бад'ян, кардамон, можна додати кориці. Крім цього, за словами автора, щоб спростити задачу можна просто придбати пакетик готової суміші для приготування глінтвейну.

Як приготувати кавовий глінтвейн: дивіться відео

Знадобиться приблизно 200 грамів соку. Також потрібно приготувати еспресо. Каву потрібно зварити так, щоб вона була кислуватою на смак, адже так вона краще поєднається із гранатовим соком.

Потім всі інгредієнти потрібно змішати – так вийде гармонійний смак, який подарує тепло та затишок у найхолодніші вечори.

Що додати до кави, щоб кава була смачна?

Для багатьох кава з корицею чи ваніллю – це вже класика, перевірена роками. Однак для тих, хто хоче випробувати щось незвичніше, є кілька додатків, які можуть розкрити смак напою по-новому.

Taste of Home розповіли про три додатки до напою, які можуть спершу здатись дивними. Мовиться про масло, кардамон та лимон або лайм.

Де у світі п'ють найбільше кави?