Уроки етикету від принца Вільяма: чому його спосіб їсти булочки вважається правильним
- Принц Вільям радить намазувати вершки на булочки спочатку в Девоні, а в Корнуоллі останніми, залежно від місцевих традицій.
- Королева Каміла віддає перевагу простій страві – рибі та картоплі фрі, а принц Луї їсть окремо від дорослих на сімейних обідах, дотримуючись традиційного етикету.
королівська родина Великої Британії постійно перебуває в центрі уваги. Не припиняють обговорення і їхні гастрономічні вподобання.
Наприклад, принц Вільям розповів, як правильно їсти булочки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
Як принц Вільям радить їсти булочки?
Експерт з етикету Вільям Гансон прокоментував думку принца Вільяма стосовно того, як правильно їсти булочки, а саме, що варто намазувати на них першим. У британській пресі кожні кілька місяців з'являються суперечки стосовно того, чи спершу потрібно намазувати вершки, чи джем.
Експерт з етикету пояснив, що вважає варіант принца Вільяма найбільш правильним. Представник королівської родини вважає, що відповідь на це питання залежить від того, де саме ви куштуєте булочки.
Якщо ви їсте булочку в Девоні, спочатку додайте вершки, а якщо ви в Корнуоллі, то вершки – останніми,
– сказав принц.
Це пов'язано із тим, які виробництва розташовані там, та із внутрішньою конкуренцією. У інших місцях світу це можна робити так, як заманеться.
Яку страву любить їсти королева Каміла?
Насправді її вподобання прості – улюбленою стравою вона називає рибу та картоплю фрі, мовиться у hello.
Цікаво, що вибір королеви Каміли впав саме на таку просту страву британської кухні. Часто королівські особи мають доволі прості вподобання у їжі, хоча мають можливість спробувати страви у найкращих ресторанах світу.
Як проходять сімейні обіди у королівській родині?
- Принц Луї їсть окремо від дорослих під час сімейних обідів, оскільки це традиція, що діти не приєднуються до дорослих, доки не навчаться дотримуватись правил етикету.
- Сімейні обіди у королівської родини Великої Британії трапляються не так часто, адже кожен член сім'ї має власне насичене життя, тому, на жаль, вони не перетинаються так часто за спільними прийомами їжі.
- Діти, включно із принцом Луї, не приєднуються до дорослих за спільними обідами. Для них накривають стіл окремо у дитячій кімнаті. Вважається, що це триває до того часу, поки вони не зможуть притримуватись усіх правил та відповідати всім правилам етикету.