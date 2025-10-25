Наприклад, принц Вільям розповів, як правильно їсти булочки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Як принц Вільям радить їсти булочки?

Експерт з етикету Вільям Гансон прокоментував думку принца Вільяма стосовно того, як правильно їсти булочки, а саме, що варто намазувати на них першим. У британській пресі кожні кілька місяців з'являються суперечки стосовно того, чи спершу потрібно намазувати вершки, чи джем.

Експерт з етикету пояснив, що вважає варіант принца Вільяма найбільш правильним. Представник королівської родини вважає, що відповідь на це питання залежить від того, де саме ви куштуєте булочки.

Якщо ви їсте булочку в Девоні, спочатку додайте вершки, а якщо ви в Корнуоллі, то вершки – останніми,

– сказав принц.

Це пов'язано із тим, які виробництва розташовані там, та із внутрішньою конкуренцією. У інших місцях світу це можна робити так, як заманеться.

Яку страву любить їсти королева Каміла?

Насправді її вподобання прості – улюбленою стравою вона називає рибу та картоплю фрі, мовиться у hello.

Цікаво, що вибір королеви Каміли впав саме на таку просту страву британської кухні. Часто королівські особи мають доволі прості вподобання у їжі, хоча мають можливість спробувати страви у найкращих ресторанах світу.

Як проходять сімейні обіди у королівській родині?