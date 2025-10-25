Например, принц Уильям рассказал, как правильно есть булочки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как принц Уильям советует есть булочки?

Эксперт по этикету Уильям Хансон прокомментировал мнение принца Уильяма относительно того, как правильно есть булочки, а именно, что стоит намазывать на них первым. В британской прессе каждые несколько месяцев появляются споры относительно того, сначала нужно намазывать сливки, или джем.

Эксперт по этикету объяснил, что считает вариант принца Уильяма наиболее правильным. Представитель королевской семьи считает, что ответ на этот вопрос зависит от того, где именно вы пробуете булочки.

Если вы едите булочку в Девоне, сначала добавьте сливки, а если вы в Корнуолле, то сливки – последними,

– сказал принц.

Это связано с тем, какие производства расположены там, и с внутренней конкуренцией. В других местах мира это можно делать так, как заблагорассудится.

Какое блюдо любит есть королева Камила?

На самом деле ее предпочтения просты – любимым блюдом она называет рыбу и картофель фри, говорится в hello.

Интересно, что выбор королевы Камилы упал именно на такое простое блюдо британской кухни. Часто королевские особы имеют довольно простые предпочтения в еде, хотя имеют возможность попробовать блюда в лучших ресторанах мира.

Как проходят семейные обеды в королевской семье?