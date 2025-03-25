Тест із кавою на співбесіді: один жест, через який вас можуть не взяти на роботу

Співбесіда на роботу – це завжди хвилюючий момент, де кожен крок має значення, а помилка може коштувати роботи. Один із керівників поділився нестандартним способом оцінки кандидатів, який зовсім не стосується типових питань про кар’єрні цілі чи плани на найближчі роки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на HerFamily.

Дивіться також Відомий актор Едвард Нортон розкрив, у чому криється секрет успіху в будь-якій сфері

Що потрібно знати про "тест гарячого напою"

Керуючий директор Xero Australia Трент Іннес застосовує "тест гарячого напою", щоб визначити, хто підходить до його команди, а хто ні. У подкасті The Ventures Трент розповів, що завжди починає співбесіду з того, що запрошує кандидата на кухню за напоєм.

Потім ми повертаємося, проводимо інтерв'ю, і одна з речей, на яку я завжди звертаю увагу наприкінці, – чи повертає кандидат свою порожню чашку на кухню. Навички можна розвинути, знання і досвід можна отримати, але все зводиться до ставлення до справи. А ставлення, про яке ми часто говоримо, – це концепція "помий свою чашку",

– пояснив Трент.

Трент розповів, як працює "тест гарячого напою" / Фото Unsplash

За словами Трента, це не просто тест, а спосіб перевірити, чи підходить людина до корпоративної культури компанії Xero, і чи готова вона взяти на себе всі обов'язки, які їй потрібно буде виконувати.

До слова, інколи на співбесіді проводять "тест на хиткий стілець", під час якого кандидату дають стілець, де одна ніжка коротша за інші. Проходили його ті, хто наважувався попросити, щоб його замінили.