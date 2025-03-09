Один із кандидатів розповів про незвичайний "тест на хиткий стілець", який ілюструє нестандартні методи оцінки претендентів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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У чому він полягає

У кабінеті керівника було два стільці, і той, що стояв перед його столом, мав одну ніжку коротшу за інші. Це змушувало кандидата постійно балансувати під час розмови.

Як пояснив чоловік, успішним вважався той кандидат, який переривав співбесіду, звертав увагу на проблему та просив замінити стілець. Це демонструвало рішучість і готовність відстоювати комфортні умови для роботи. Ті ж, хто просто мирився з незручностями, тест не проходили.



Роботодавець застосував тест на "хиткий стілець" / Фото Pexels

З одного боку, такий підхід може здатися несправедливим щодо людей, які нервуються під час співбесід. Проте він дозволяє оцінити, наскільки кандидат здатен помічати проблему й відстоювати свої потреби.

За даними Forbes, багато працівників воліють мовчати й не висловлювати свою думку, що призводить до втрати їхнього голосу в колективі. Саме тому важливо проявляти ініціативу та вміти висловлювати свої позиції навіть у, здавалося б, дрібних ситуаціях.

Також є тест на нічний вихід, який використовується як нестандартний метод під час співбесід для найму менеджерів з продажу, перевіряючи, чи може кандидат ввічливо відмовитися або залишатися стійким після випивки.