Один из кандидатов рассказал о необычном "тесте на шаткий стул", который иллюстрирует нестандартные методы оценки соискателей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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В чем он заключается

В кабинете руководителя было два стула, и тот, что стоял перед его столом, имел одну ножку короче других. Это заставляло кандидата постоянно балансировать во время разговора.

Как объяснил мужчина, успешным считался тот кандидат, который прерывал собеседование, обращал внимание на проблему и просил заменить стул. Это демонстрировало решительность и готовность отстаивать комфортные условия для работы. Те же, кто просто мирился с неудобствами, тест не проходили.



Работодатель применил тест на "шаткий стул" / Фото Pexels

С одной стороны, такой подход может показаться несправедливым в отношении людей, которые нервничают во время собеседований. Однако он позволяет оценить, насколько кандидат способен замечать проблему и отстаивать свои потребности.

По данным Forbes, многие работники предпочитают молчать и не высказывать свое мнение, что приводит к потере их голоса в коллективе. Именно поэтому важно проявлять инициативу и уметь выражать свои позиции даже в, казалось бы, мелких ситуациях.

Также есть тест на ночной выход, который используется как нестандартный метод во время собеседований для найма менеджеров по продажам, проверяя, может ли кандидат вежливо отказаться или оставаться устойчивым после выпивки.