Зима на полотнах українських художників: добірка найкрасивіших картин

Січень для українців видався дуже морозяним та сніжним. Такої зими не було вже багато років. І хоч така погода багатьом створює чимало проблем, все ж таки ми маємо змогу налюбуватися зимовими пейзажами. Особливо малювати зиму обожнювали українські митці.

Художники зображували морозні пейзажі по-різному, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. На полотнах Миколи Пимоненка зима була загадкова, а Івана Марчука – містична.

Як малювали зиму українські художники?

Видатна українська майстриня Тетяна Яблонська дуже любила лижі молодою, тому залюбки переносила цю зимову атракцію на полотно. Крізь картину можна відчути свіже повітря від зарум’янілих щічок та захват людей від зими.

Полотно "На старт" тепла за настроєм картина, яка зображує лижників, які готуються до старту. Ця картина передає радість, яку дарує людям зимове дозвілля.



Картина Тетяни Яблонської / Фото Vogue

Також у Тетяни Яблонської є картина "Близнюки" 1958 року, яка передає звичні будні того часу. Матір тепло одягнула своїх дітей, закутавши в коцики й відправилася з ними на двох санчатах на прогулянку.



Картина Тетяни Яблонської / Фото Vogue

На полотнах українських митців XX та XXI століття зима дуже різна. Микола Пимоненко створив мальовничу роботу "Колядки", написану 1885 року, яка дає нам змогу побачити, якою була давня коляда наприкінці позаминулого століття.



Картина Миколи Пимоненка / Фото Vogue

Картина "Зима" Віктора Зарецького 1983 року віє спокоєм та гармонією. Будинки вкрив товстий шар снігу, земля розкинулася білим сніговим покривалом, а в поодиноких будинках вже горить світло перед настанням вечора.



Картина Віктора Зарецького / Фото Vogue

Олександр Мурашко в картині "Зима" 1905 року вирішив зобразити вбрання чоловіка й жінки тих часів. Чоловік одягнений у світле пальто та високу хутряну шапку. Саме так одягалися чоловіки на початку XX століття. Жінка ж була одягнена в чорне довге пальто та червону хустку з квітковим принтом.



Картина Олександра Мурашка / Фото Vogue

Картина Івана Марчука "Ніч на Різдво" – про містичність різдвяної ночі та світло в оселі. Кожен українець знає, що після сходження першої зірки сім’я збирається разом за столом, щоб розділити Святу Вечерю, помолитися, згадати рідних та разом об’єднатися в цей вечір.



Картина Івана Марчука / Фото Vogue

Колядування – один з найулюбленіших різдвяних мотивів у мистецтві XIX – XX століть, пише L’Officiel. Костянтин Трутовський у своїй роботі показав справжній настрій зимового свята. На полотні колядники співають під вікнами хат, отримуючи за колядки гостинці, а поруч діти захоплено граються в снігу. Ця картина передає тепло зимових свят та найкраще демонструє народну різдвяну традицію.



Картина Костянтина Трутовського / Фото L'officiel

