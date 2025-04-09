На них "полюють" тисячі українців: який вигляд мають іграшки Minecraft у McDonald's

Мережа ресторанів McDonald's знову потішила своїх прихильників, випустивши фігурки Minecraft у Happy Meal. Фігурки спричинили такий ажіотаж, що де ресторанів McDonald's по всій Україні вишиковують довжелезні черги.

Активні користувачі мережі могли помітити, що весь Tik Tok заполонили розпаковки фігурок Minecraft. Що більше, дійшло до того, що іграшки перепродають OLX утричі дорожче. Що ж це за фігурки – розповідає 24 Канал.

Дивіться також У британських McDonald's анонсували "дорослий" Happy meal: як він виглядатиме і як реагують люди

У мережі показали, який вигляд мають фігурки Minecraft

У ресторанах McDonald's в Україні у меню Happy Meal з'явилася іграшки на основі фільму Minecraft. Колекція лімітована й доступна тільки до 14 травня 2025 року.

Колекція містить рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, натхненні кінострічкою.

Всього представлено 12 різних іграшок, серед яких:

Кріпер

Скелет

Бджола

Блок редстоуна + Кріпер

Блок алмазу + Стів

Блок золота + Давн

Викликач

Рожева вівця

Денніс

Кам'яний блок + Гаррет

Рожевий вовняний блок + Рожева вівця

Блок із травою + Лама.

Огляд іграшок Minecraft: дивіться відео

Крім того, доступні шість колекційних фігурок, таких як Біг Мак Кристал, Шолом Фрі, Гримасливе Яйце, Зомбі Гамбурглер, Магічне Зілля, Вільнокрила.

Кожна фігурка супроводжується карткою з кодом, який можна використовувати для отримання ексклюзивного контенту в грі Minecraft.

Який вигляд мають фігурки Minecraft / Фото з мережі

Що відомо про Minecraft McDonald's