Активні користувачі мережі могли помітити, що весь Tik Tok заполонили розпаковки фігурок Minecraft. Що більше, дійшло до того, що іграшки перепродають OLX утричі дорожче. Що ж це за фігурки – розповідає 24 Канал.
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У мережі показали, який вигляд мають фігурки Minecraft
У ресторанах McDonald's в Україні у меню Happy Meal з'явилася іграшки на основі фільму Minecraft. Колекція лімітована й доступна тільки до 14 травня 2025 року.
Колекція містить рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, натхненні кінострічкою.
Всього представлено 12 різних іграшок, серед яких:
- Кріпер
- Скелет
- Бджола
- Блок редстоуна + Кріпер
- Блок алмазу + Стів
- Блок золота + Давн
- Викликач
- Рожева вівця
- Денніс
- Кам'яний блок + Гаррет
- Рожевий вовняний блок + Рожева вівця
- Блок із травою + Лама.
Огляд іграшок Minecraft: дивіться відео
Крім того, доступні шість колекційних фігурок, таких як Біг Мак Кристал, Шолом Фрі, Гримасливе Яйце, Зомбі Гамбурглер, Магічне Зілля, Вільнокрила.
Кожна фігурка супроводжується карткою з кодом, який можна використовувати для отримання ексклюзивного контенту в грі Minecraft.
Який вигляд мають фігурки Minecraft / Фото з мережі
Що відомо про Minecraft McDonald's
- McDonald's і Minecraft об'єдналися заради спільної акції, яка присвячена до виходу фільму A Minecraft Movie, в якій екранізовано однойменну відеогру від Mojang.
- Minecraft – це популярна відеогра в жанрі пісочниці, розроблена компанією Mojang Studios.
- Іграшку в Happy Meal можна обрати самостійно, однак їхня кількість у ресторані обмежена. Через не це завжди вдаєься отримати саме ту фігурку, яку хочеться.