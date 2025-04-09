Активні користувачі мережі могли помітити, що весь Tik Tok заполонили розпаковки фігурок Minecraft. Що більше, дійшло до того, що іграшки перепродають OLX утричі дорожче. Що ж це за фігурки – розповідає 24 Канал.

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У мережі показали, який вигляд мають фігурки Minecraft

У ресторанах McDonald's в Україні у меню Happy Meal з'явилася іграшки на основі фільму Minecraft. Колекція лімітована й доступна тільки до 14 травня 2025 року.

Колекція містить рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, натхненні кінострічкою.

Всього представлено 12 різних іграшок, серед яких:

Кріпер

Скелет

Бджола

Блок редстоуна + Кріпер

Блок алмазу + Стів

Блок золота + Давн

Викликач

Рожева вівця

Денніс

Кам'яний блок + Гаррет

Рожевий вовняний блок + Рожева вівця

Блок із травою + Лама.

Огляд іграшок Minecraft: дивіться відео

Крім того, доступні шість колекційних фігурок, таких як Біг Мак Кристал, Шолом Фрі, Гримасливе Яйце, Зомбі Гамбурглер, Магічне Зілля, Вільнокрила.

Кожна фігурка супроводжується карткою з кодом, який можна використовувати для отримання ексклюзивного контенту в грі Minecraft.

Який вигляд мають фігурки Minecraft / Фото з мережі

Що відомо про Minecraft McDonald's