Активные пользователи сети могли заметить, что весь Tik Tok заполонили распаковки фигурок Minecraft. Что более, дошло до того, что игрушки перепродают OLX втрое дороже. Что же это за фигурки – рассказывает 24 Канал.

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В сети показали, как выглядят фигурки Minecraft

В ресторанах McDonald's в Украине в меню Happy Meal появилась игрушки на основе фильма Minecraft. Коллекция лимитирована и доступна только до 14 мая 2025 года.

Коллекция содержит подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, вдохновленные кинолентой.

Всего представлено 12 различных игрушек, среди которых:

Крипер

Скелет

Пчела

Блок редстоуна + Крипер

Блок алмаза + Стив

Блок золота + Давн

Вызыватель

Розовая овца

Деннис

Каменный блок + Гаррет

Розовый шерстяной блок + Розовая овца

Блок с травой + Лама.

Обзор игрушек Minecraft: смотрите видео

Кроме того, доступны шесть коллекционных фигурок, таких как Биг Мак Кристалл, Шлем Фри, Грозное Яйцо, Зомби Гамбурглер, Магическое Зелье, Вольнокрылая.

Каждая фигурка сопровождается карточкой с кодом, который можно использовать для получения эксклюзивного контента в игре Minecraft.

Как выглядят фигурки Minecraft / Фото из сети

Что известно о Minecraft McDonald's