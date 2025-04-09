Активные пользователи сети могли заметить, что весь Tik Tok заполонили распаковки фигурок Minecraft. Что более, дошло до того, что игрушки перепродают OLX втрое дороже. Что же это за фигурки – рассказывает 24 Канал.

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В сети показали, как выглядят фигурки Minecraft

В ресторанах McDonald's в Украине в меню Happy Meal появилась игрушки на основе фильма Minecraft. Коллекция лимитирована и доступна только до 14 мая 2025 года.

Коллекция содержит подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, вдохновленные кинолентой.

Всего представлено 12 различных игрушек, среди которых:

  • Крипер
  • Скелет
  • Пчела
  • Блок редстоуна + Крипер
  • Блок алмаза + Стив
  • Блок золота + Давн
  • Вызыватель
  • Розовая овца
  • Деннис
  • Каменный блок + Гаррет
  • Розовый шерстяной блок + Розовая овца
  • Блок с травой + Лама.

Обзор игрушек Minecraft: смотрите видео

Кроме того, доступны шесть коллекционных фигурок, таких как Биг Мак Кристалл, Шлем Фри, Грозное Яйцо, Зомби Гамбурглер, Магическое Зелье, Вольнокрылая.

Каждая фигурка сопровождается карточкой с кодом, который можно использовать для получения эксклюзивного контента в игре Minecraft.

Как выглядят фигурки Minecraft / Фото из сети

Что известно о Minecraft McDonald's

  • McDonald's и Minecraft объединились ради совместной акции, которая приурочена к выходу фильма A Minecraft Movie, в которой экранизирована одноименная видеоигра от Mojang.
  • Minecraft – это популярная видеоигра в жанре песочницы, разработанная компанией Mojang Studios.
  • Игрушку в Happy Meal можно выбрать самостоятельно, однако их количество в ресторане ограничено. Из-за этого не всегда удается получить именно ту фигурку, которую хочется.