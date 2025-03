92-річна бабуся з Канади шокувала молодим виглядом і розкрила свій секрет

Секрет довголіття часто асоціюється зі строгими дієтами, косметичними процедурами чи методиками омолодження. Але 92-річна Една Мей Джордано доводить, що ключ до молодості криється у простих та доступних звичках.

92-річна бабуся розкрила свою формулу довголіття, яка не передбачає суворої дієти, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Як зберегти молодість

Една Мей Джордано завдячує своєму молодому вигляду непохитній відданості догляду за собою та дотриманню базового, але ефективного режиму фізичних вправ.

З середини 1960-х років вона захоплюється тренуваннями з гантелями та кардіотренуваннями, а також проводить багато часу на свіжому повітрі в саду, доглядаючи за своїми квітами та овочами.

Йога та пілатес також є ключовими елементами її щотижневого фітнес-плану, доводячи, що збереження мобільності та сили залишається для неї пріоритетом.

У мене немає секретів – я займаюся фізичними вправами через те, як я почуваюся після них,

– сказала Една.

"Бувають дні, коли мені не хочеться робити вправи, але я все одно їх роблю. Я знаю, що якщо не використовуватиму його, то втрачу його", – додала жінка.



Една з донькою Деліс / Фото Edna May Giordano with her Dalyce Radtke

Дочка Едни, 58-річна Деліс Радтке, фітнес-інструкторка, вважає, що молодий вигляд її матері також завдячує її впевненості в собі та власних силах.

Деліс захопилася фітнесом понад три десятиліття тому, коли придбала свій перший абонемент у спортзал. І вона, і Една тепер сповнені рішучості продемонструвати, що "вік – це спосіб мислення", а збереження позитивного погляду на старіння – це секрет збереження молодості.

