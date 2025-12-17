У кав'ярню можна не йти: як ідеально збити молоко до кави вдома
- Збити молоко до пишної пінки вдома можна за допомогою пляшки або банки.
- Для стабілізації пінки рекомендується поставити ємність у мікрохвильовку на 30 секунд після збивання.
Зробити каву з пишною молочною пінкою можна й без професійної кавомашини. Для цього потрібна лише пляшка або банка та калька хвилин вільного часу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Дивіться також Врятує навіть найдешевшу каву: прості добавки, які зроблять напій смачнішим
Як збити молоко до кави в домашніх умовах?
Збити молоко до пишної пінки можна й у домашніх умовах. Найкраще для цього підійде знежирене або 2-відсоткове молоко, адже саме воно дає легку та стійку піну.
Достатньо налити молоко у пляшку для води або звичайну банку, щільно закрити кришкою та енергійно струшувати приблизно 30 секунд. Цього буде достатньо, аби воно перетворилося на ніжку піну.
Кава з молоком / Фото Unsplash
Водночас для більшого об'єму можна додати кілька щіпок цукру перед струшуванням. А щоб піна довше трималася й не осідала, після збивання радять зняти кришку та поставити ємність у мікрохвильовку на 30 секунд.
Тепло діє як природний стабілізатор і зробить пінку більш стійкою.
Який найпопулярніший кавовий напій у світі?
За даними Coffeeness, капучино є найпопулярнішим кавовим напоєм у світі. Його полюбляють у 24 країнах, зокрема в Албанії, Австрії, Франції, Кенії, Іспанії, Саудівській Аравії та Нідерландах.
Напій складається з однієї порції еспресо, гарячого молока та густої молочної пінки, яку отримують шляхом спінювання молока парою під високим тиском.
Популярність капучино пояснюється гармонійним поєднанням всіх компонентів – кави, підігрітого молока і пінки.
Яка кава з супермаркету є найкращою?
Німецькі експерти провели тестування 21 виду кави в зернах, оцінюючи аромат, смак і співвідношення ціни та якості. Напій готували у стандартних умовах в автоматичній кавоварці та куштували без додавання цукру й молока при контрольованій температурі.
За підсумками перевірки найкращі результати показали дві торгові марки. Йдеться про Lavazza Espresso Italiano Cremoso та Segafredo Intermezzo.
Саме ці бренди змогли отримати найвищий бал у ключовій категорії – зовнішній вигляд, аромат і смак.